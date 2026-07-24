Avanzan México y Estados Unidos en revisión del T-MEC

Las delegaciones comerciales de México y Estados Unidos concluyeron la tercera ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), realizada del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México e informaron que el 85% de las exportaciones mexicanas continuará con el beneficio de arancel cero al cumplir con las reglas de origen establecidas en el acuerdo comercial.

Las reuniones fueron encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Durante los trabajos, la representación estadounidense notificó un cambio en el esquema de tarifas comerciales, al sustituir las medidas aplicadas bajo la Sección 122 por un mecanismo sustentado en la Sección 301, relacionado con temas de trabajo forzado.

Para México, el nuevo esquema contempla un gravamen del 10%, el cual reemplaza el porcentaje anterior sin representar un incremento en la carga arancelaria.

La modificación mantiene el trato preferencial previsto en el T-MEC para los productos que cumplen con las disposiciones del tratado, lo que permite conservar las condiciones de acceso al mercado regional.

Las mesas de negociación también reportaron avances en asuntos relacionados con los sectores del acero, el aluminio y sus derivados. Entre los puntos abordados se incluyó el fortalecimiento de las cadenas de suministro de América del Norte y el impulso a estrategias para reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia en sectores considerados estratégicos.

Al cierre de esta ronda, las delegaciones acordaron mantener el diálogo y programar una cuarta reunión bilateral durante la primera quincena de septiembre.

La siguiente etapa buscará “consolidar propuestas orientadas a fortalecer la competitividad industrial de la región y generar condiciones para el desarrollo de empresas y trabajadores de ambos países”.