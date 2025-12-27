Sonora registra 396 detenciones en una semana: Mesa Estatal de Seguridad

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, compartió este viernes 26 de diciembre, los resultados de la última semana de trabajo desde la Mesa Estatal de Paz y Seguridad.

Detalló que, en coordinación con las diversas instituciones de seguridad y justicia, se lograron 396 detenciones, así como el aseguramiento de 59 armas.

También se obtuvo la recuperación de 68 vehículos, el decomiso de más de 502 mil dosis de droga, 47 cateos positivos y el cumplimiento de 90 órdenes de aprehensión.

Con estas medidas vamos mejorando progresivamente la seguridad

Asimismo, señaló que continuarán trabajando todos los días para garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los sonorenses.

Destruyen punto de vigilancia en Nogales

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad precisó que elementos de la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal localizaron y destruyeron un punto de vigilancia en Nogales, Sonora.

Este se encontraba ubicado en la colonia Virreyes, de la ciudad fronteriza.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a reportar cualquier delito de manera anónima al 089.