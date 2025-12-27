Mantienen bloqueo a las cuentas de Hernán “N”

Una jueza federal resolvió mantener, por el momento, el bloqueo de los recursos financieros de Hernán “N”, conocido como “El Abuelo”, señalado como presunto dirigente del grupo identificado como La Barredora en una medida que impide cualquier liberación de cuentas bancarias mientras se desarrolla el proceso judicial.

La jueza Primera de Distrito en Villahermosa, Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el ex funcionario, en cumplimiento de una instrucción emitida por un Tribunal Colegiado, no obstante, la resolución inicial no resultó favorable, ya que se negó la suspensión provisional solicitada.

Con esta solicitud, el ex funcionario de Adán Augusto López, buscaba que la Unidad de Inteligencia Financiera dejara sin efectos el bloqueo de sus cuentas y su permanencia en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero nacional.

La juzgadora determinó que la medida cautelar no procedía en esta etapa del proceso.

En el escrito presentado ante el juzgado, Hernán “N” sostuvo que él y su familia son objeto de una persecución de carácter político. También rechazó los señalamientos que lo vinculan con la organización La Barredora y afirmó que existe una orden de aprehensión en su contra por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro, la cual considera ilegal.

El ex funcionario señaló que el 25 de julio de 2025 tuvo conocimiento del congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF, lo que, afirmó, ha generado afectaciones directas a su entorno familiar.

El próximo 2 de enero se llevará a cabo la audiencia incidental, en la que la jueza deberá resolver si concede o no la suspensión definitiva.