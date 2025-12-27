Sonora registra histórica caída de homicidios del 46.7% y revierte tendencia de los últimos 30 años: Gobierno del Estado

Bajo el gobierno de Alfonso Durazo, el estado de Sonora habría registrado una reducción histórica del 46.7% en el promedio diario de homicidios dolosos, el descenso más significativo en décadas y un punto de quiebre frente a una tendencia de violencia sostenida por más de 30 años, según cifras oficiales.

De acuerdo con datos de INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y CENAPI, este resultado revierte el periodo más crítico en materia de seguridad, registrado entre 2015 y 2021, cuando la entidad acumuló un incremento del 241%en homicidios dolosos.

La disminución reflejaría un impacto de una estrategia integral de seguridad, basada en la coordinación permanente entre corporaciones estatales y federales, el uso de inteligencia operativa y una presencia territorial efectiva, lo que permitió frenar los incrementos sostenidos que por décadas afectaron a la entidad.

Durante el periodo 2021–2025, el Gobierno de Sonora fortaleció de manera histórica sus capacidades institucionales mediante la colaboración de los tres órdenes de poder, así como el seguimiento diario y estratégico de las Mesas de Seguridad, encabezadas por el propio mandatario estatal.

Según lo informado por el gobierno, la estrategia se reforzó con la profesionalización permanente de las y los policías, la mejora en el equipamiento, la incorporación de nuevas patrullas y tecnología, así como el incremento del estado de fuerza con la suma de nuevos elementos a las corporaciones estatales.

Dicho fortalecimiento permitió ampliar la cobertura operativa, mejorar la movilidad y optimizar la respuesta de las corporaciones, con especial atención en las regiones históricamente más afectadas por la incidencia delictiva, garantizando una actuación más oportuna, profesional y eficaz.

Adicionalmente, el mandatario estatal informó que, gracias a la coordinación entre corporaciones para reforzar la seguridad en los municipios, entre enero y octubre de este año se registró una disminución del 20.8% en homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo del año anterior.