Sonora registra 730 casos de dengue en 2026, más del 4,100% de incremento respecto al año anterior

Sonora ha registrado 730 casos de dengue durante 2026, lo que lo convierte en el primer lugar a nivel nacional, por encima de Sinaloa, Tabasco y Veracruz, estados que históricamente se habían mantenido entre las entidades con más contagios.

De acuerdo con el Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud estatal, hasta la semana epidemiológica 23, que comprende hasta el 13 de junio, se habían estudiado 2 mil 226 casos sospechosos, de los cuales 730 resultaron positivos.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando Sonora acumulaba apenas 17 casos confirmados, por lo que el incremento supera el 4 mil 100%. De los casos positivos registrados este año, 415 corresponden a dengue con signos de alarma, 303 a dengue no grave y 12 a dengue grave. Hasta el momento no se ha reportado ninguna defunción relacionada con la enfermedad.

Los municipios con mayor número de casos son Hermosillo, Cajeme y Guaymas, con 181, 125 y 126 contagios confirmados, respectivamente, lo que representa el 59.1% del total estatal.

En total, 23 de los 72 municipios de Sonora han reportado casos positivos de dengue. Entre ellos también destacan Empalme, Navojoa, Huatabampo, Caborca, Álamos, Etchojoa y Nogales.

Entre los síntomas más frecuentes reportados por los pacientes se encuentran fiebre, cefalea o dolor de cabeza y dolor muscular, presentes en más del 90% de los casos.

Otros signos de relevancia son la disminución de plaquetas, detectada en el 82% de los afectados, y la taquicardia, presente en el 38%.

La Secretaría de Salud recordó la importancia de evitar acumulaciones de agua, lavar el interior de bebederos para mascotas, floreros y otros recipientes que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor. También recomendó utilizar ropa de manga larga y repelente para prevenir picaduras.

Exhortó a la población a acudir al médico ante cualquier señal de alarma, ya que podría tratarse de dengue u otra enfermedad que requiera atención oportuna.