Abaten a ‘El Cabezón’, operador de Los Rusos, en límites de Sonora y BC

Un presunto operador del grupo delictivo “Los Rusos” fue abatido durante la madrugada de este jueves tras un enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la zona limítrofe entre San Luis Río Colorado, Sonora, y Mexicali, Baja California.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Marco Antonio Valenzuela, alias “El Cabezón”, a quien se le vinculaba directamente con la citada célula criminal en la región norte del país.

Los hechos ocurrieron cuando el ahora occiso viajaba a bordo de una camioneta Jeep Mojave blanca de modelo reciente en compañía de otro sujeto y al notar la presencia de las fuerzas federales, quienes intentaron marcarles el alto, se desató una persecución que derivó en un intercambio de disparos.

El vehículo terminó detenido tras la balacera en la que Valenzuela perdió la vida de manera instantánea, mientras que su acompañante, cuya identidad permanece bajo reserva, resultó con lesiones de proyectil de arma de fuego.

Personal paramédico acudió al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien fue trasladado de urgencia a un hospital cercano bajo un estricto operativo de custodia policial para asegurar su posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades no han dado mayores detalles sobre cómo se registraron los hechos.