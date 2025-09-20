Tormentas eléctricas, calor extremo y zona ciclónica en vigilancia: Sonora enfrenta jornada de contrastes climáticos

Este viernes, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un pronóstico que alerta sobre tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes, además de rachas de viento superiores a los 60 km/h en gran parte del estado. El fenómeno está asociado al monzón mexicano, que en combinación con divergencia atmosférica, provocará condiciones inestables en el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur de Sonora durante el horario vespertino.

A la par, se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con 80% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas, lo que podría modificar las condiciones meteorológicas en los días siguientes.

Ambiente caluroso y cielos variables en municipios clave

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente extremadamente caluroso en el noroeste del estado, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45°C.

Hermosillo amaneció con 28°C y humedad del 75% ; se espera una máxima de 38°C , con 60% de probabilidad de lluvia y cielos parcialmente nublados .

amaneció con y humedad del ; se espera una máxima de , con y . Ciudad Obregón registró 27°C al amanecer y humedad del 85% ; se prevé una máxima de 36°C , con 40% de probabilidad de lluvia y cielos mayormente despejados .

registró al amanecer y humedad del ; se prevé una máxima de , con y . Nogales tuvo una mínima de 18°C y humedad del 85%; se espera una máxima de 30°C, con 70% de probabilidad de lluvia y cielos parcialmente nublados.

San Luis Río Colorado amaneció con 26°C y humedad del 75% ; se pronostica una máxima de 39°C , con cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia .

amaneció con y humedad del ; se pronostica una máxima de , con y . Navojoa registró 27°C y humedad del 80% ; se espera una máxima de 37°C , con 40% de probabilidad de lluvia y cielos mayormente despejados .

registró y humedad del ; se espera una máxima de , con y . Agua Prieta tuvo una mínima de 19°C y humedad del 75% ; se prevé una máxima de 31°C , con 60% de probabilidad de lluvia y intervalos nubosos .

tuvo una mínima de y humedad del ; se prevé una máxima de , con y . Guaymas amaneció con 29°C y humedad del 70%; se espera una máxima de 34°C, con 15% de probabilidad de lluvia y cielos despejados.

Recomendaciones ante clima cambiante

Protección Civil recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse hidratada y resguardar objetos que puedan ser desplazados por las rachas de viento. También se sugiere estar atentos a los avisos oficiales ante la posible evolución de la zona de baja presión en el Pacífico.