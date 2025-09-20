Firman Estados Unidos y Reino Unido alianza tecnológica en inteligencia artificial y energía nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, firmaron un acuerdo de cooperación tecnológica centrado en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear.

El anuncio se realizó en la residencia oficial de Chequers, durante la visita de Estado de Trump al país europeo.

Starmer destacó que se trata del mayor paquete de inversión de este tipo en la historia británica, con un valor estimado de 205 mil millones de dólares.

Ambos mandatarios señalaron que este acuerdo consolida la relación bilateral, calificando la cooperación como “un paso estratégico en áreas de innovación y desarrollo”.

El encuentro incluyó una recepción con líderes empresariales de ambos países, entre ellos Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Emma Walmsley, de la farmacéutica GSK, quienes fueron reconocidos por su participación en proyectos de inversión que han “fortalecido los lazos económicos entre Estados Unidos y el Reino Unido”.

El pacto bilateral contempla impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, avanzar hacia una nueva etapa en energía nuclear, asegurar el despliegue de la red 6G y establecer un grupo de trabajo enfocado en la aceleración de hardware, software y algoritmos en computación cuántica.