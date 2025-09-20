Vinculan a 11 personas por robo de camarón en granja acuícola de Sonora

Once personas fueron vinculadas a proceso en Sonora y con prisión preventiva justificada por su probable responsabilidad en el delito de robo de cultivos de camarón en granjas acuícolas particulares en la comisaría Miguel Alemán, en la zona costera de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que los hechos se registraron el pasado 13 de septiembre alrededor de las 05:40 horas, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública recibieron una llamada del coordinador de seguridad de la granja acuícola.

En el reporte señaló que una camioneta tipo van, modelo atrasado y de color negro, salió del predio con múltiples costales de camarón a bordo, que presuntamente fueron cargados por varios individuos.

El encargado explicó a los elementos de seguridad que siguió a los presuntos responsables en motocicleta mientras daba aviso a las autoridades, por ello los agentes al arribar al lugar fueron interceptados por el reportante, quien les señaló la unidad con los hoy detenidos.

La fiscalía detalló en el comunicado que el vehículo circulaba de sur a norte sobre la terracería que conduce a la granja acuícola afectada, ubicada en la Carretera 26 entre las calles 28 Sur y 20 Sur en la costa de Hermosillo.

“Al abordar al conductor, identificado como Manuel de Jesús “N”, mostró una actitud nerviosa y, durante la inspección visual del vehículo, se observó que una puerta trasera estaba abierta y al interior viajaban diez personas más, localizando además siete costales con camarón cuya procedencia lícita no pudieron acreditar”, precisó la FGJE.

Cristian “N”, Manuel de Jesús “N”, Jorge Manuel “N”, Jesús Michel “N”, José Luis “N”, Cruz Arturo “N”, Jesús Pedro “N”, Luis Ezequiel “N”, Crisóforo “N”, Juan Antonio “N” y Luciano “N”, fueron las personas identificadas y detenidas en flagrancia.

Por ello, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación, además solicitó su vinculación a proceso por el presunto delito de robo en instalaciones acuícolas.

“Durante la audiencia de control de detención, el Juez determinó la legalidad de la detención, se formuló imputación y se vinculó a proceso a los detenidos”, expuso la fiscalía de Sonora.

Reiteró que el Juez decretó la medida de prisión preventiva justificada con la finalidad de que se desarrolle el proceso de acuerdo a lo que indica la ley, tras esto fueron internados en un Centro de Reinserción Social.