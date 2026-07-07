Turistas mueren en accidentes con vehículos todoterreno en Puerto Peñasco

Los visitantes fallecieron en la zona de La Choya, uno de los puntos turísticos más transitados del municipio costero.

Dos turistas murieron en accidentes relacionados con vehículos todoterreno en Puerto Peñasco. La información la reportó Protección Civil, que aclaró que los hechos sucedieron el fin de semana del 3 al 5 de julio por la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

El primer siniestro se presentó el sábado 4 de julio sobre el antiguo camino hacia La Choya, mientras que el segundo ocurrió el domingo 5 de julio en las inmediaciones de la Loma de La Choya. En ambos casos, las víctimas fueron hombres que se encontraban vacacionando en la ciudad sonorense.

Tras estos sucesos, las autoridades reiteraron el exhorto a quienes visitan Puerto Peñasco a manejar de manera responsable y respetar las normas de seguridad. El consejo es evitar conductas peligrosas al conducir unidades recreativas, con el propósito de reducir el riesgo de accidentes durante el periodo vacacional.