Modernización de carreteras avanza en Sonora: seis obras terminadas y cuatro están casi listas

La modernización de carreteras federales avanza en distintos puntos de Sonora con una inversión anunciada de mil 632 millones de pesos para mantenimiento y conservación, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien destacó la coordinación con el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los trabajos incluyen tramos estratégicos de las rutas Cananea-Ímuris, Janos-Agua Prieta, Agua Prieta-Cananea, Santa Ana-Sonoyta y Moctezuma-Agua Prieta, además de nuevas etapas de conservación en otros puntos del Estado y proyectos de infraestructura educativa.

¿QUÉ CARRETERAS DE SONORA YA FUERON ATENDIDAS?

Durazo indicó que, como resultado de la colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el pasado 23 de abril inició en Ímuris la primera etapa del Programa de Conservación Periódica de Tramos.

En esa fase se destinaron 228.6 millones de pesos para 10 obras prioritarias, de las cuales seis ya fueron concluidas:

Cananea-Ímuris.

Janos-Agua Prieta, del kilómetro 116+000 al 121+000.

Janos-Agua Prieta, del kilómetro 134+000 al 140+800.

Agua Prieta-Cananea.

Santa Ana-Sonoyta.

Moctezuma-Agua Prieta.

Las cuatro obras restantes presentan avances de entre 80% y 95%.

¿CUÁNTO SE INVERTIRÁ EN CARRETERAS FEDERALES DE SONORA?

La SICT anunció una inversión de mil 632 millones de pesos para el mantenimiento y conservación de carreteras federales en Sonora.

El Gobernador recordó que el 27 de mayo comenzó en Agua Prieta una nueva etapa del programa, donde se formalizaron 24 contratos con una inversión acumulada de 643.6 millones de pesos.

Posteriormente, el 20 de junio, Durazo participó en San Luis Río Colorado en el tercer banderazo de los trabajos de conservación del tramo hacia el Puesto de Revisión Militar Cucapah, obra a cargo de la SICT.

¿QUÉ OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AVANZAN EN SONORA?

Además de las obras carreteras, el Gobierno estatal destacó avances en infraestructura educativa.

El 30 de junio, Durazo encabezó en Hermosillo el arranque del Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 337.

De acuerdo con el Gobernador, estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno de Sonora y la administración federal para mejorar la movilidad, impulsar el desarrollo económico y ampliar las oportunidades educativas.