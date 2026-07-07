Jóvenes de Puerto Peñasco serán parte del Club Xolos Tijuana

Los adolescentes se integrarán a la cantera de la escuadra tijuanense con el objetivo de cumplir sus sueños deportivos.

Dos jóvenes de Puerto Peñasco serán parte de las fuerzas básicas del Club Xolos Tijuana. Así lo informó el Instituto Municipal del Deporte (IMD) en sus redes sociales, que felicitó a los futbolistas tras concretar su incorporación al equipo profesional, marcando el inicio de una nueva etapa en su formación deportiva.

El IMD señaló que este logro es resultado del esfuerzo, la disciplina y la dedicación que ambos jugadores demostraron en su desarrollo dentro de la cancha. Además, estos jóvenes tendrán la oportunidad de continuar persiguiendo sus metas en el balompié de alto rendimiento y poner el nombre de Puerto Peñasco en el mapa.

En ese sentido, las autoridades locales les desearon éxito en este nuevo desafío y expresaron su confianza en que representarán con orgullo a sus familias y a su comunidad, al considerar que este paso puede convertirse en el comienzo de una prometedora carrera.