Uso indebido del 9-1-1 en Sonora puede causar hasta 2 años de cárcel y multa

El uso indebido de la línea de emergencias (9-1-1) está penado dentro del Código Penal del Estado y puede ameritan una condena de hasta dos años de cárcel y multa superior a los 11 mil pesos.

Benjamín González, coordinador estatal del C5i, indicó que durante esta fecha se suelen presentar el mal uso de la línea de emergencias con motivo del Día de los Santos Inocentes, por lo que hizo un llamado a padres y madres de familia a vigilar a sus hijos para prevenir este delito.

“Lamentablemente el uso cuando se hacen bromas de cualquier tipo, en todas las ocasiones se tiene una reacción por parte de la autoridad, lo que provoca un desgaste de efectivos que podrían ser utilizados para atender una emergencia real”, dijo.

En ese sentido, resaltó que la recomendación es utilizar la línea de emergencias 9-1-1 de manera correcta, pues incluso hay llamadas en que se solicita información o resolver situaciones que no requieren respuesta urgente de las autoridades.

“De igual manera buscamos apoyar a la ciudadanía, pero también lo tomamos como una llamada improcedente, porque no se trata de una emergencia, por lo cual es la recomendación de hacer uso debido en cualquier circunstancia de esta línea de emergencia”, agregó.

Al respecto, detalló que hay casos de llamadas alertando por situaciones de personas en riesgo y al momento de llegar no se encuentran en peligro, por lo que se despliegan elementos de seguridad pública y emergencias sin que exista un motivo verdadero.

“Se desgasta, se ocupan unidades y efectivos en una situación que realmente no es real… Está considerado en el Código Penal del Estado hacer uso indebido de la línea de emergencias que provoque el movimiento de efectivos de corporaciones”, puntualizó.

De acuerdo con el Capítulo VIII del Código Penal de Sonora, “al que utilice los números de emergenciapara dar un aviso falso, se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 Unidades de Medidas y Actualización (UMAS)”, es decir, hasta 11 mil 314 pesos.

En caso de reincidencia se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de 50 a 200 UMAS, lo que equivale a una multa de hasta 22 mil 628 pesos; pero si la conducta del infractor provoca un accidente o daños, a consecuencia de una llamada o mensaje falso, se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de 50 a 200 UMAS.