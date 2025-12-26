Destruye incendio más de 200 palapas en zona turística de Mahahual

La noche del 24 de diciembre se registró un incendio en la franja turística de Mahahual, en la Costa Maya de Quintana Roo, que consumió al menos 200 palapas utilizadas para actividades recreativas y de servicios turísticos.

El siniestro ocurrió durante las celebraciones navideñas y se propagó con rapidez debido a que las estructuras estaban hechas de madera y palma.

El fuego se originó en las instalaciones del restaurante Krazy Lobster, uno de los establecimientos ubicados frente al mar. Aunque las llamas causaron daños considerables en la infraestructura de la zona, autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas. Las pérdidas materiales fueron estimadas de manera preliminar en más de dos millones de pesos.

Información recabada en las primeras horas posteriores al incidente señala que un video difundido en redes sociales muestra a un hombre presuntamente iniciando el fuego antes de que este se extendiera por la franja costera. Las imágenes circularon ampliamente y forman parte de los elementos considerados en la investigación.

Habitantes y trabajadores indicaron que las condiciones de viento durante la madrugada favorecieron la expansión del incendio y complicaron las labores iniciales para contenerlo.

De manera extraoficial, se dio a conocer la detención de un sujeto la misma noche del incendio, quien presuntamente se encontraba en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas. Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades y esclarecer si el siniestro fue provocado.