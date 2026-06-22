Accidente entre moto y auto deja dos lesionados en Puerto Peñasco

Un choque entre un automóvil y una motocicleta dejó dos lesionados en Puerto Peñasco. El siniestro ocurrió la noche del 20 de junio en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, lugar al que acudieron cuerpos de auxilio médico y seguridad tras la alerta emitida por el sistema de monitoreo C5i.

De acuerdo al informe de la Policía Municipal, el accidente se registró cerca de las 22:00 horas en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Esteban Pivac. Uno de los conductores implicados señaló que se paró para realizar un alto obligatorio y al girar a la izquierda, una moto a alta velocidad no respetó la señal vial y terminó colisionando contra su vehículo.

La unidad involucrada, una motocicleta Vento FT-150 en color rojo con negro, era ocupada por dos hombres. Después del impacto, ambos tripulantes quedaron heridos y fueron trasladados por la Cruz Roja al hospital más cercano. El caso quedó en manos del Ministerio Público, que aseguró los vehículos para continuar con las investigaciones.