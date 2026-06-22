Puerto Peñasco espera más de 9,000 motociclistas para el Rocky Point Rally 2026

Los organizadores del Rocky Point Rally, uno de los encuentros de motociclismo más importantes del noroeste de México, proyectan que, para la edición 26 del evento, recibirán a más de 9,000 bikers nacionales y extranjeros. La meta es superar el número de motociclistas vistos en 2025 y mantenerse como un referente turístico en Sonora.

La actividad se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre. Como cada año, se efectuarán espectáculos de acrobacias en motocicleta, shows musicales y presentaciones en puntos clave como el Malecón Fundadores y la calle 13. Asimismo, se conservará el tradicional recorrido de motos por las principales calles de Puerto Peñasco.

Como atractivo adicional, esta edición tendrá una nueva demostración de conducción extrema y destrezas en motocicleta. Además, se espera una afluencia de alrededor de 25 mil asistentes, por lo que también reforzarán al sector hotelero para generar un impacto económico positivo para el municipio portuario.