Vehículo impacta contra poste de la CFE y el responsable se da a la fuga en Puerto Peñasco

Un percance vial dejó daños materiales en infraestructura urbana en la colonia Nueva Esperanza de Puerto Peñasco. El incidente involucró a un vehículo que impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero cuando las autoridades acudieron al sitio, en la unidad no se encontraba ninguna persona.

El siniestro ocurrió entre el bulevar Samuel Ocaña con la avenida Puerto de San Felipe y no se reportaron heridos. El vehículo colisionado fue un Honda Civic modelo 1998, color naranja con negro y sin placas. Finalmente, los agentes procedieron a delimitar el área para evitar riesgos adicionales.

De acuerdo a la versión preliminar, el conductor habría perdido el control al cambiar de dirección, provocando la afectación al poste, así como a un señalamiento de alto. El caso quedó registrado en el informe oficial para continuar con las investigaciones.