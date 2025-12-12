Dimite el Gobierno de Bulgaria

El gobierno de Bulgaria presentó su dimisión este jueves después de permanecer menos de un año en funciones en una decisión anunciada por el primer ministro Rosen Zhelyazkov en un mensaje televisado, minutos antes de la votación parlamentaria de una moción de censura impulsada por la oposición.

La renuncia ocurre a menos de tres semanas de la fecha prevista para la adhesión del país a la eurozona, programada para el 1 de enero.

La salida del gabinete se da tras protestas realizadas en Sofía y otras ciudades donde miles de personas participaron en las movilizaciones, motivadas principalmente por el rechazo a políticas económicas recientes y a la falta de avances en el combate a la corrupción.

Zhelyazkov sostuvo que las manifestaciones reflejan un cuestionamiento a las actitudes del gobierno y reunieron a distintos sectores sociales.

Entre los asistentes a las protestas destacan jóvenes profesionales que respaldan la integración de Bulgaria a la eurozona.

Asen Vassilev, líder del partido opositor Continuar el Cambio – Bulgaria Democrática, señaló que la renuncia del gobierno representa “un primer paso para restablecer condiciones políticas internas. El dirigente pidió que las próximas elecciones se desarrollen bajo procedimientos que garanticen su legalidad, tras varias jornadas electorales marcadas por señalamientos de manipulación”.

Con la dimisión, el presidente Rumen Radev deberá solicitar a los partidos con representación parlamentaria la conformación de un nuevo gabinete. En caso de que no se alcance un acuerdo, el mandatario tendrá la facultad de designar una administración interina para conducir al país hacia nuevos comicios.

Por su parte, Boyko Borissov, líder del partido GERB, afirmó que su organización asumirá el papel de oposición y buscará fortalecerse de cara a la próxima contienda electoral.