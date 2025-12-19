Alcanzan acuerdos Gobierno federal y transportistas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las negociaciones con transportistas que habían advertido sobre posibles bloqueos carreteros concluyeron la madrugada del jueves con la firma de una minuta de acuerdos en la que el principal punto fue la revisión de las condiciones de seguridad en los tramos considerados de mayor riesgo para el sector.

De acuerdo con la funcionaria, la mesa de diálogo finalizó alrededor de la una y media de la mañana, lo que permitió establecer compromisos entre las partes y señaló que el gobierno federal “mantendrá la atención a este y otros grupos, con el objetivo de dar seguimiento a las solicitudes planteadas durante las conversaciones”.

Rodríguez subrayó que el Gobierno de México mantiene una política de apertura al diálogo, aunque precisó que este proceso se vuelve más complejo cuando se recurre a medidas de presión como el cierre de carreteras.

La funcionaria indicó que la atención institucional se “desarrolla de mejor manera cuando no se afecta a terceros”.

La titular de Gobernación destacó que, pese a las advertencias iniciales, los transportistas optaron por no realizar bloqueos tras reconocer la disposición de las autoridades para escuchar sus planteamientos y trabajar en soluciones conjuntas relacionadas con la seguridad vial.

Finalmente, la Secretaria resaltó que el diálogo permitió evitar afectaciones a la población usuaria de las carreteras y añadió que “la comunicación entre autoridades y sectores productivos es un elemento central para atender conflictos sin recurrir a acciones que impacten la movilidad y las actividades cotidianas”.