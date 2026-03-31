Convocan transportistas y campesinos a paro nacional

Transportistas y productores del campo anunciaron un paro nacional para el próximo 6 de abril, una vez concluido el periodo vacacional de Semana Santa, con el objetivo de presionar a las autoridades para atender sus demandas, convocatoria que fue respaldada por la Asociación Nacional de Transportistas, cuyo dirigente, David Estévez Gamboa, señaló que la movilización se realizará ante la falta de acuerdos tras diversas mesas de diálogo.

El paro está previsto para iniciar a las 7 de la mañana y contempla la interrupción del flujo vehicular en distintas carreteras del país.

Aunque no se ha confirmado un listado definitivo, se anticipan afectaciones en vías como la autopista México–Puebla, México–Querétaro, México–Pachuca, México–Cuernavaca, así como tramos de la carretera federal 45 y la autopista de Occidente, entre otras rutas estratégicas para el transporte de mercancías.

Los convocantes señalaron que la principal preocupación es la seguridad en carreteras, donde, aseguran, continúan registrándose delitos como robos, extorsiones y agresiones contra operadores e indicaron que, pese a las reuniones con autoridades, no se han presentado medidas que atiendan estos problemas. También expresaron inconformidad por el aumento en costos operativos, en particular el precio de los combustibles.

Entre las demandas planteadas destacan el despliegue permanente de la Guardia Nacional en tramos considerados de riesgo, acceso a financiamiento para pequeños transportistas, incorporación al sistema de salud a través del IMSS Bienestar, así como la creación de un fondo para seguros de vida y pensiones.

Además, solicitaron programas de vivienda dirigidos al sector y medidas de apoyo al campo, como precios de garantía y subsidios a insumos agrícolas.

Las organizaciones indicaron que el paro busca “obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades federales”. En caso de no haber avances, no descartaron mantener o ampliar las acciones de protesta en el país.