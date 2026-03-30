Por violencia política sancionan a Jaime Bonilla

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California determinó sancionar a Jaime Bonilla Valdez por incurrir en violencia política en razón de género, derivado de declaraciones dirigidas contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La resolución establece medidas que incluyen una amonestación pública y su inscripción en registros oficiales.

De acuerdo con el fallo, el exgobernador y actual comisionado del Partido del Trabajo en la entidad deberá ser inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, además, deberá cumplir con un proceso de capacitación en perspectiva de género como parte de las medidas impuestas por la autoridad electoral.

El origen de la sanción se encuentra en declaraciones realizadas por Bonilla cuando se desempeñaba como legislador, en las que señaló a la mandataria estatal y a su exesposo por presuntos actos de corrupción.

El tribunal indicó que dichas afirmaciones se hicieron sin la presentación de pruebas ni la formalización de una denuncia ante las instancias correspondientes.

El órgano colegiado concluyó que las expresiones constituyeron una agresión directa vinculada a la condición de género de la gobernadora, lo que motivó la aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente.

Esta resolución ocurre en la misma semana en que Bonilla fue vinculado a proceso por presuntos delitos como peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de facultades, hechos que habrían ocurrido durante su administración al frente del gobierno estatal.