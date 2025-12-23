Playas de Sonora: CEA implementa acciones para limpiar playas de Guaymas

Las descargas de aguas que provocaron la contaminación de dos playas en Guaymas, Sonora, fueron corregidas y se están aplicando medidas para evitar que se repita la situación, informó la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Ariel Monge Martínez, vocal ejecutivo de la CEA, dio a conocer la situación que se presentó a inicios de diciembre, por lo que una vez aplicados los protocolos, están en condiciones de solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) un nuevo análisis.

Con esta revisión de presente comprobar que los parámetros sanitarios se mantienen dentro de la norma tras la detección de las autoridades federales está semana, quienes indicaron que su calidad no era la adecuada.

El vocal ejecutivo de la CEA, aseguró que se trabajó de manera oportuna para estabilizar los sistemas de drenaje y atender los puntos que generaban afectaciones al entorno costero.

Por medio de un comunicado, detalló que en diciembre de 2025, la Cofepris emitió el Tercer Monitoreo de Calidad del Agua de Mar en Playas de Uso Recreativo, en el que se evaluaron 289 playas ubicadas en 17 estados costeros del país, incluyendo Sonora.

Tras el estudio, se detectó que seis playas a nivel nacional superaron el límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo.

En territorio sonorense, el monitoreo identificó presencia microbiológica en dos playas: El Veneno, en Miramar, y San Francisco, en San Carlos, por lo que se realizaron acciones correctivas inmediatas.

¿Qué medidas se tomaron?

Se llevaron a cabo dos reequipamientos en cárcamos de bombeo, también se concluyó el proyecto ejecutivo de la red de drenaje de la colonia San Bernardo, cuya obra comenzará el 1 de enero de 2026junto con el gobierno local.

Ariel Monge Martínez reiteró que con las descargas corregidas y las obras en proceso, la CEA va a solicitar un nuevo estudio para demostrar que los parámetros sanitarios están dentro de la norma, con lo que se da prioridad a la salud pública y el cuidado del medio ambiente.