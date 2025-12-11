Aplaza el Senado reforma de jueces sin rostro

El Senado decidió posponer para el próximo periodo ordinario de sesiones la discusión de la reforma que propone la figura de jueces sin rostro, mecanismo diseñado para resguardar la identidad de juzgadores en procesos relacionados con integrantes del crimen organizado por lo que la revisión se retomará en febrero, según lo señalado por las comisiones responsables.

La Comisión de Justicia había distribuido el dictamen el lunes para votarlo junto con la Comisión de Estudios Legislativos, sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, anunció el martes el retiro del documento con el fin de analizarlo durante enero y presentarlo nuevamente en el inicio del siguiente periodo legislativo.

Antes de que se definiera el aplazamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los legisladores a revisar el tema con rigor para evitar que el mecanismo pueda emplearse fuera del propósito para el que fue planteado.

El debate de la propuesta de reforma que tiene como objetivo establecer medidas que permitan proteger la vida e integridad de los juzgadores federales y de sus familias continuará en las comisiones legislativas antes de ser presentado al pleno del Senado.