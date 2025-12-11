Detienen al expresidente de Bolivia

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en La Paz por elementos policiales luego de que la fiscalía iniciara una investigación por presuntos actos de corrupción cometidos durante su periodo como ministro en el gobierno de Evo Morales.

Las autoridades bolivianas confirmaron que el ex mandatario deberá responder por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Arce, de 62 años, dejó la presidencia el 8 de noviembre, marcando el cierre de dos décadas de administraciones encabezadas por el Movimiento al Socialismo.

Según la denuncia, cuando ocupaba la Secretaría de Economía autorizó transferencias de recursos del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, una de ellas la exdiputada Lidia Patty, quien declaró haber recibido cerca de 100 mil dólares para un proyecto agrícola.

El vicepresidente Edmand Lara informó sobre la detención mediante un mensaje difundido en medios locales, en el que reconoció la actuación de la División Anticorrupción y señaló que la aprehensión se realizó con base en una orden emitida por la fiscalía para luego agregar que “continuarán las acciones contra exfuncionarios involucrados en desvío de recursos”.

Los señalamientos contra Arce se suman a las investigaciones reactivadas por el nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz, relacionadas con el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino.

Auditorías previas identificaron irregularidades en más de 150 proyectos financiados con recursos públicos, lo que derivó en procedimientos judiciales y detenciones de exservidores públicos.