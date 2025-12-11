Confirman que no subirá la tarifa del transporte urbano en Sonora tras reforma a la Ley de Transporte

La reciente modificación a la Ley del Transporte en Sonora no representa ningún incremento en la tarifaque pagan los usuarios del servicio urbano, aseguró el diputado local Óscar Ortiz Arvayo, quien puntualizó que el costo del pasaje continuará en 9 pesos y 5 pesos para estudiantes, sin cambios de ningún tipo.

El legislador explicó que la reforma aprobada en el Congreso del Estado busca atender problemáticas históricas del gremio transportista, principalmente la ampliación de la vida útil de las unidades.

Enfatizó que las modificaciones no contemplan ningún cobro adicional para los usuarios ni ajustes tarifarios derivados de estas disposiciones.

El punto clave es que no se incrementa la tarifa, no hay mayores cobros, es importante dejarlo muy claro por si hubo confusiones

Ortiz Arvayo recalcó que todo continúa en los mismos términos actuales en el servicio de transporte urbano, incluyendo el subsidio gubernamental que se mantiene vigente.

No hay ninguna afectación para el usuario, mucho menos en el aspecto de tarifas

Ante esa situación, reiteró que no hubo ninguna propuesta relacionada con modificar el precio del pasaje, por lo que los usuarios pueden tener la certeza de que el costo seguirá sin cambios de 9 pesos tarifa general y 5 pesos para estudiantes.

Además, se incorpora el Artículo 104 BIS, que establece requisitos específicos para la obtención, renovación o reposición de licencias de personas operadoras del transporte público, elevando la seguridad y la calidad del servicio.

Los diputados reiteraron su compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando para construir un sistema de transporte público más eficiente, accesible y acorde con las necesidades actuales y futuras del estado de Sonora.

La iniciativa adiciona atribuciones a la persona titular de la Coordinación Ejecutiva del Imtes, para fortalecer sus capacidades operativas, jurídicas y administrativas, asegurando mayor eficiencia en la gestión del sistema estatal de transporte.