Asesinan en emboscada al comandante de la AMIC en Ímuris, Sonora

Juan Manuel Quintana Valenzuela, jefe de la base operativa en el municipio norteño, fue atacado a balazos durante las primeras horas de este jueves; la Fiscalía estatal ya inició las investigaciones.

Juan Manuel Quintana Valenzuela, jefe de la base operativa de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el municipio de Ímuris, Sonora, fue asesinado la madrugada de este jueves 18 de junio en una emboscada armada, confirmaron fuentes oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con los reportes iniciales, la agresión directa en contra del mando policiaco se registró en las primeras horas del día en calles de la colonia El Greco, perteneciente a dicha demarcación norteña. Tras el ataque, corporaciones de seguridad pública desplegaron un fuerte operativo en la región para intentar localizar a los agresores, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

A través de un comunicado y una esquela en redes sociales, la Fiscalía y la AMIC lamentaron profundamente el fallecimiento del comandante, enviando sus condolencias a familiares y amigos. La institución destacó que Quintana Valenzuela contaba con una trayectoria destacada dentro de la corporación, habiendo participado de manera activa en diversas acciones relevantes para el combate a la delincuencia y en operativos prioritarios encaminados a restaurar la paz en el estado.

Por su parte, personal de servicios periciales acudió al lugar del ataque para recolectar los indicios necesarios que permitan integrarse a la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio calificado. Las autoridades estatales reafirmaron su compromiso de no bajar la guardia ante el crimen organizado y asegurar que este hecho no quedará impune.