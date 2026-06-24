El Ayuntamiento de Puerto Peñasco y Conagua anuncian estrategia para mejorar la distribución de agua

El Gobierno Municipal de Puerto Peñasco formará sinergia con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para activar dos estructuras de almacenamiento de agua con capacidad conjunta de cuatro millones de litros. La intención es incorporarlas al sistema de distribución existente y reforzar el suministro del recurso hídrico en el municipio sonorense.

El presidente de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo Angulo, subrayó que estas acciones se complementan con la rehabilitación de pozos y la creación de una nueva línea de conducción hacia el oriente de la ciudad. El plan integral consiste en integrarlos plenamente a la red de agua potable.

Las autoridades locales precisaron que los depósitos serán puestos en operación y conectados al sistema municipal para aumentar la disponibilidad del líquido. Asimismo, estos tanques cuentan con sistemas de bombeo y conexión directa a la red urbana, los cuales fueron adquiridos e instalados previamente con inversión pública.