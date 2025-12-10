Avalan diputados aranceles a productos asiáticos

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica 1,463 fracciones arancelarias aplicadas a mercancías procedentes de distintos países de Asia.

El documento reduce algunos porcentajes respecto a la propuesta original del Ejecutivo, y fija un rango que va de 5 a 50 por ciento.

Durante la sesión, los legisladores señalaron que los ajustes “buscan responder a inquietudes de sectores productivos vinculados con los productos sujetos a incremento”.

El presidente de la comisión informó que el análisis técnico de la Cámara de Diputados concluyó que los cambios no generarían presiones relevantes en la inflación ni impactos significativos en consumidores.

Legisladores destacaron que se atendieron solicitudes específicas de representantes de ramas industriales, con ajustes en textiles, hierro y acero, automóviles y plásticos. De las fracciones modificadas, 706 corresponden a textiles, 249 a hierro y acero, 94 a automóviles y 81 a plásticos.

En la discusión previa a la votación, diputados de diversas bancadas fijaron posiciones encontradas: el PAN reconoció modificaciones derivadas de consultas con sectores involucrados, pero optó por la abstención. MC votó en contra al argumentar posibles efectos para consumidores y la necesidad de aplicar incrementos de manera gradual. PT y PRI mantuvieron abstención sin pronunciamientos previos. La votación final cerró con 10 votos a favor, 8 abstenciones y uno en contra.

Representantes de Morena señalaron que el dictamen podría llegar al pleno en las siguientes sesiones, aunque aún no existe fecha definida.

Legisladores del grupo parlamentario indicaron que la reforma, orientada a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, “busca fortalecer sectores nacionales mediante incrementos focalizados, con base en experiencias internacionales”.

La propuesta contempla mercancías provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.