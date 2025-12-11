Despliegan 400 elementos de la División Fronteriza de la PESP en Sonora por operativo de fin de año

Alrededor de 400 elementos de la División Fronteriza de la Policía Estatal fueron desplegados en diversos puntos del norte del Estado como parte de un operativo especial para el fin de este 2025, indicó José Martínez Labariega.

El coordinador de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) indicó que, desde los primeros días del mes de diciembre se inició el operativo, que consiste en incrementar el estado de fuerzas en cascos urbanos como en carreteras principales.

“En este caso la carretera Hermosillo – Nogales; la Santa Ana – Caborca; la Sonoyta – Puerto Peñascoy la Sonoyta – San Luis Río Colorado, mucho de esta franja fronteriza se trabaja con la División Fronteriza que fue creada en el mes de agosto y nos apoyan en los corredores seguros”, dijo.

El capitán abundó que esta división ha tenido una importante actividad debido a las políticas migratorias de Estados Unidos, por lo que se cuenta con preparación para recibir a visitantes y paisanos que transiten en las carreteras de Sonora.

“Tenemos un despliegue de aproximadamente 400 elementos de la División Fronteriza en San Luis Río Colorado, Sonoyta, Agua Prieta y Nogales, así también, de manera recurrente estamos realizando recorridos sobre la ruta de Las Misiones, en el área de Sásabe, Sáric y Altar”, puntualizó.

Por otro lado, Martínez Labariega señaló que en este operativo se cuenta con apoyo de autoridades federales, lo que traerá mejores resultados para resguardar la seguridad de la ciudadanía.

Mientras tanto, en Hermosillo las divisiones especiales de la corporación estatal han reforzado operaciones durante la temporada decembrina, como parte del operativo especial.

“Actualmente tenemos 300 elementos en la capital, igual por las fechas decembrinas tenemos activas las divisiones de Salva, jornadas por la Paz y proximidad, en actividades propias de recorrer las áreas como parques e incluso en las áreas de Catedral y demás”, agregó.