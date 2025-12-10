Irrumpe el Cártel de Sinaloa en Guatemala

Autoridades de Guatemala informaron que un grupo identificado como integrante del Cártel de Sinaloaingresó a seis comunidades ubicadas en la frontera con México donde tuvo enfrentamientos con el Ejército y con la organización denominada cartel Chiapas-Guatemala.

De acuerdo con información publicada por Prensa Libre, tres personas murieron, tres más resultaron lesionadas y una persona fue detenida.

El Ministerio de Defensa guatemalteco indicó que uno de los hechos se registró durante un patrullaje militar, cuando el grupo armado abrió fuego contra pobladores y personal castrense.

La vocería de la institución señaló que los responsables ingresaron a territorio guatemalteco y que se aseguraron armas, explosivos y drones utilizados en las acciones. También se reportó la presencia de mensajes colocados en distintas aldeas de Huehuetenango y San Marcos.

Las autoridades documentaron otros enfrentamientos entre el grupo mexicano y el cartel Chiapas-Guatemala.

El informe policial detalló que en una de las zonas afectadas se localizó un vehículo incendiado, así como granadas, pistolas, un fusil AK-47, chalecos antibalas y drones. En La Mesilla, municipio de La Democracia, cuatro viviendas fueron atacadas y varios vehículos presentaban impactos de bala.

Tras los incidentes, las instituciones de seguridad guatemaltecas decomisaron diversos equipos presuntamente utilizados para monitorear a organizaciones rivales. Las investigaciones continúan en las comunidades afectadas para determinar el origen de los grupos armados y las rutas utilizadas durante la incursión.