Banco de Alimentos entrega 100 despensas al DIF de Puerto Peñasco para apoyar a familias vulnerables

Por Erick Ivan “El Terrible”

Puerto Peñasco, Sonora.– En un esfuerzo más por respaldar a los sectores con mayores carencias, el Banco de Alimentos de Puerto Peñasco realizó una nueva entrega de 100 despensas al Sistema DIF Municipal, fortaleciendo el apoyo directo a familias que enfrentan condiciones económicas adversas.

La acción forma parte del trabajo continuo de la institución por asegurar que los hogares más necesitados cuenten con lo básico para su alimentación. Con su lema “Servimos por Amor”, el Banco de Alimentos volvió a demostrar la relación cercana que mantiene con la comunidad peñasquense y con las organizaciones que se suman a esta causa.

Durante la entrega, el director del organismo, Marcos Zuñiga, agradeció a quienes contribuyen regularmente con donaciones, destacando que cada apoyo, sin importar su tamaño, representa una oportunidad para cambiar vidas. “Cada aportación se transforma en esperanza. Todo lo que recibimos llega a las manos correctas; somos el puente para que la ayuda se multiplique”, expresó.

El titular también subrayó que la colaboración con el DIF Municipal es esencial, debido a su atención directa a los sectores más sensibles de la población. Esta alianza, dijo, permite atender un mayor número de casos y fortalecer la red de apoyo social en la ciudad.

El Banco de Alimentos reiteró que su labor va más allá de entregar despensas: busca mantener vivo un espíritu solidario que ha guiado a la institución desde sus inicios, con el objetivo de que ningún niño, joven o adulto se quede sin alimento.

Zuñiga añadió que continuarán gestionando recursos y sumando voluntades para responder a las demandas que surgen en tiempos complicados. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar mediante donativos, voluntariado o difusión de las actividades, recordando que el impacto positivo es posible gracias a una comunidad unida.

Con esta entrega al DIF Municipal, el Banco de Alimentos reafirma su misión humanitaria y su compromiso de trabajar con la misma dedicación y amor que los caracteriza, apostando a un futuro más solidario para Puerto Peñasco.