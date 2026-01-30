Puerto Peñasco impulsa su desarrollo turístico con plan estratégico

La autoridad municipal de Puerto Peñasco y representantes de los sectores hotelero, turístico y empresarial se reunieron para impulsar un plan estratégico que fortalezca la industria del turismo en el destino.

El alcalde Alejandro Verdugo Angulo encabezó la reunión, en la que se escucharon propuestas y preocupaciones de los asistentes sobre temas como la seguridad, la regulación de plataformas digitales de rentas vacacionales, la imagen urbana y la infraestructura.

El objetivo es trabajar en un plan estratégico para la recuperación del turismo, priorizar la seguridad y promover estrategias de promoción para mejorar la percepción del destino.

El alcalde destacó la importancia de este acercamiento y el acompañamiento del sector turístico para buscar apoyos en la federación y el estado.

Participaron en la reunión la secretaria Municipal Dalia Moncada, el director de Turismo Municipal, Romel Bustamante, y representantes de la Oficina de Convenciones y Visitantes, asociaciones, cámaras, colegios y desarrollos turísticos.