Afinan líderes europeos y Ucrania propuesta de plan de paz para enviar a Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, concluyó en Londres una reunión con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia, en la que avanzaron en la elaboración de una versión revisada del plan de paz que será remitido a Estados Unidos.

De acuerdo con Zelenski, el documento estaría listo este martes por la tarde para su envío a la administración estadounidense.

El texto en revisión aborda aspectos vinculados con la situación territorial de Ucrania y las garantías internacionales de seguridad para Kiev en un escenario posterior al conflicto.

Según Zelenski, estos puntos buscan “acercar posiciones y establecer una base de negociación que pueda ser discutida con Estados Unidos y otros actores involucrados”.

La oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, informó que los cuatro mandatarios destacaron la necesidad de que Ucrania cuente con garantías de seguridad sólidas.

La postura conjunta de Zelenski, Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz apunta a que dichas garantías sean “parte central de cualquier acuerdo orientado a una paz duradera”.

Otro punto tratado fue el posible uso de activos rusos en planes de reconstrucción para Ucrania.

Los líderes señalaron que hubo avances en este tema y que la discusión continuará en próximos encuentros con equipos de seguridad.

Coincidieron además en que el conflicto “atraviesa un momento decisivo” y llamaron a mantener el respaldo a Ucrania, así como “la presión diplomática sobre Rusia”.