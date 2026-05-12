Capturan en Mazatlán a presunto defraudador buscado en Sonora; lo investigan en al menos 46 casos

Como resultado de labores de inteligencia y coordinación interestatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), logró la captura de Luis Enrique “N.”, de 48 años, señalado como objetivo prioritario por su probable participación en diversos casos de fraude genérico registrados en la entidad.

La orden de aprehensión fue ejecutada el pasado 7 de mayo, alrededor de las 13:00 horas, en el fraccionamiento Marina, en Mazatlán, Sinaloa, mediante un operativo conjunto entre elementos de la AMIC Sonora y personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES).

LO INVESTIGAN POR FRAUDE Y OTROS DELITOS

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con al menos 46 carpetas de investigación por diversos delitos, entre ellos amenazas, fraude genérico, despojo y fraude con falsedad en declaraciones.

El imputado era requerido por un juez dentro de una causa penal por fraude genérico, delito por el cual el Ministerio Público formuló imputación. La vinculación a proceso se resolverá posteriormente luego de que el acusado y su defensa solicitaran la ampliación del término constitucional.

UTILIZÓ OTRA IDENTIDAD DURANTE SU CAPTURA

Durante el operativo, agentes de la AMIC ubicaron al señalado a bordo de un vehículo BMW X-5 y, al momento de la intervención, presuntamente intentó evadir la acción de la justicia al identificarse con una licencia de conducir bajo una identidad distinta.

Tras su captura, Luis Enrique “N.” fue trasladado a Hermosillo, donde quedó internado en un Centro de Reinserción Social (Cereso) a disposición de la autoridad judicial correspondiente.