Registran explosión e incendio en refinería de Salina Cruz

Una explosión registrada la noche de este lunes en la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oaxaca, provocó un incendio y la movilización de cuerpos de emergencia dentro y fuera de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Los primeros reportes señalan que el incidente ocurrió en la torre de enfriamiento 05 de la planta Hidros II. Tras la explosión, personal de seguridad industrial y equipos de emergencia trabajaron para controlar el fuego, mientras ambulancias y servicios médicos ingresaron al complejo para atender a trabajadores lesionados.

Información preliminar indica que ocho empleados de Pemex resultaron heridos, entre ellos siete hombres y una mujer. Todos fueron trasladados al hospital de la empresa para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones.

Habitantes de colonias cercanas reportaron que la explosión se percibió en distintas zonas de Salina Cruz y que el estruendo provocó vibraciones en viviendas aledañas a la refinería. Pese al impacto del incidente, trabajadores consultados por medios nacionales señalaron que el incendio fue controlado y que las operaciones de la planta continuaron.

Minutos después del hecho, el Gobierno de Oaxaca informó que distintas dependencias activaron protocolos de supervisión y atención para brindar apoyo a la población. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos realizó recorridos en asentamientos cercanos y reportó que no se detectaron daños estructurales en viviendas.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la explosión ni sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente.