Inaugura Claudia Sheinbaum en Hermosillo hospital universitario del IMSS “Doctor Ernesto Ramos Bours”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguraron en Hermosillo el Hospital General de Zona número 15 del IMSS “Doctor Ernesto Ramos Bours”, una unidad médica que operará como hospital universitario para la formación de estudiantes de Medicina y atención de pacientes.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, en el hospital se invirtieron más de mil millones de pesos en trabajos de modernización y equipamiento. Además de brindar servicios médicos a derechohabientes, el inmueble permitirá que cada año 100 egresados de Medicina de la Universidad de Sonora y de otras instituciones educativas realicen prácticas y formación clínica dentro de sus instalaciones.

¿QUÉ SERVICIOS TENDRÁ EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL IMSS EN HERMOSILLO?

El Hospital General de Zona número 15 contará con 90 camas hospitalarias distribuidas en distintas especialidades médicas.

Según datos oficiales, 29 camas estarán destinadas al área de medicina interna, 17 a ginecología y 10 a pediatría. El resto se distribuirá en otras áreas de atención hospitalaria.

La nueva unidad busca fortalecer la capacidad de atención médica del IMSS en Hermosillo y apoyar la formación académica de futuros médicos.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL HOSPITAL COMO SEDE UNIVERSITARIA?

El hospital recibirá cada año a 100 alumnos egresados de Medicina para prácticas y capacitación profesional.

La mayoría serán estudiantes de la Universidad de Sonora, aunque también podrán integrarse jóvenes provenientes de otros centros educativos.

Con este modelo, los estudiantes podrán complementar su preparación en un entorno hospitalario, mientras que el IMSS fortalecerá la formación de personal médico y especialistas.

REALIZAN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES

Tras el corte del listón inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del hospital y posteriormente concluyeron el evento.

En la ceremonia también estuvieron presentes el director general del IMSS, Zoé Robledo; el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía, así como otros funcionarios federales y estatales.