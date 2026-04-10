Congreso de Sonora impulsa reformas para reducir gastos y fortalecer la transparencia

El Congreso del Estado de Sonora aprobó una minuta enfocada en la reducción de privilegios y el fortalecimiento de los mecanismos de control democrático, además de avalar diversas reformas en materia de extorsión, procesos municipales y rendición de cuentas.

Durante la sesión, el Pleno dio luz verde a una reforma constitucional que contempla disminuir los presupuestos de los congresos estatales, reducir el número de regidurías en los ayuntamientos y ajustar las remuneraciones de autoridades electorales. Estas medidas buscan optimizar el uso de los recursos públicos y limitar excesos en el ejercicio del poder.

Asimismo, se aprobó la actualización del marco legal para prevenir y sancionar el delito de extorsión, alineándolo con la legislación federal. Con ello, se pretende reforzar la coordinación entre instituciones, mejorar los procesos de investigación y garantizar la protección de las víctimas.

En el ámbito municipal, se estableció un procedimiento específico para atender la ausencia definitiva de integrantes de los ayuntamientos por fallecimiento, así como los mecanismos para su sustitución. También se avaló una reforma que regula los procesos de entrega-recepción en los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de asegurar la continuidad administrativa y fortalecer la transparencia.

En otro punto, se aprobó una modificación a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Magdalena para 2026, que permitirá a contribuyentes con adeudos acceder a la condonación total de recargos, siempre que liquiden el impuesto predial correspondiente.

Además, se emitió un exhorto dirigido a los 72 ayuntamientos del estado para que garanticen la autonomía e independencia en la designación de titulares de los órganos de control interno.

Durante la misma sesión, se presentaron iniciativas orientadas a reforzar la disciplina financiera y promover una representación más cercana a la ciudadanía mediante la asignación territorial de regidurías. Estas propuestas fueron turnadas a comisiones para su análisis.

Antes de finalizar, el Pleno guardó un minuto de silencio en memoria de Gilberto Contreras Cañez, reconocido por su acto heroico al salvar a cuatro menores en días recientes.