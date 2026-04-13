Lluvias invernales dan respiro al sector ganadero en Sonora

Las lluvias invernales dieron un respiro al sector ganadero en Sonora, al mejorar de forma notable las condiciones de los agostaderos y la disponibilidad de alimento natural para el ganado en diversas regiones del estado.

Unión Ganadera Sonora destaca beneficios de lluvias invernales

El director de Comercialización de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Jesús Alfredo Ancheta Molina, explicó que las precipitaciones registradas entre noviembre y lo que va del año han permitido un rebrote de vegetación en distintas zonas.

Indicó que estas condiciones favorecen la rotación de zacate y el desarrollo de árboles que aportan nutrientes al ganado.

Riesgos y manejo adecuado en agostaderos tras lluvias

No obstante, advirtió que también pueden presentarse brotes de hierbas tóxicas en algunos agostaderos, por lo que es importante que los productores mantengan vigilancia y un manejo adecuado.

Especialistas del sector han señalado que lluvias irregulares durante la primavera pueden generar efectos distintos, como el crecimiento temporal de pasto sin suficiente humedad para sostenerlo, lo que obliga a mantener atención en el comportamiento del agostadero.

Finalmente, indicó que las condiciones del ganado varían dependiendo de la región, por lo que los productores se preparan para la temporada de pastos secos mediante suplementación alimenticia.