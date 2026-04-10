Eleva Ecuador al 100 % aranceles a Colombia

El gobierno de Ecuador anunció que incrementará del 50 al 100 por ciento los aranceles a productos provenientes de Colombia a partir de mayo, decisión que se da en un clima de tensiones diplomáticas y desacuerdos en materia de seguridad fronteriza.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó a la medida y la calificó como una acción “monstruosa” y fuera de proporción.

Además, planteó la posibilidad de que su país abandone la Comunidad Andina de Naciones, mecanismo de integración que también integran Perú, Bolivia y Ecuador.

La decisión del gobierno encabezado por Daniel Noboa fue justificada por autoridades ecuatorianas bajo el argumento de que Colombia no ha aplicado medidas suficientes para atender la situación en la frontera común, zona en la que se reporta la presencia de grupos vinculados a actividades ilícitas como narcotráfico y minería ilegal.

El conflicto se intensificó luego de que Ecuador llamara a consultas a su embajador en Bogotá, tras declaraciones de Petro sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien describió como un preso político.

Glas se encuentra en prisión por delitos relacionados con corrupción.

Desde febrero, ambos países mantienen una serie de medidas comerciales que han afectado el intercambio de bienes, así como la cooperación energética.

Colombia respondió con un arancel del 50 por ciento a productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía, en un escenario que ha impactado el suministro eléctrico en territorio ecuatoriano.

Las conversaciones entre delegaciones de ambos países, que contaban con mediación de la Comunidad Andina, fueron suspendidas.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, indicó que el diálogo se retomará cuando existan condiciones para avanzar.

El incremento arancelario forma parte de una política que Ecuador ha denominado como “medida de seguridad”, con el objetivo de “destinar recursos adicionales al control de su frontera”.