Respalda la ONU plan para Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos para reforzar el Plan de Paz propuesto por el presidente Donald Trump para Gaza en una votación que obtuvo 13 apoyos, mientras que Rusia y China se abstuvieron y evitaron ejercer su veto.

El documento avala el despliegue de una fuerza internacional y la posibilidad de avanzar hacia un futuro Estado palestino.

El plan establece la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización que trabajará en coordinación con Israel, Egipto y cuerpos policiales palestinos.

Su mandato abarca tareas de seguridad en zonas fronterizas, la desactivación de armamento en manos de grupos no estatales y la protección de civiles. También se contempla asegurar el acceso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

La resolución autoriza la formación de una Junta de Paz, presidida por Trump, con facultades para decidir sobre asuntos de gobierno en Gaza hasta finales de 2027.

El presidente estadounidense adelantó que en las próximas semanas dará a conocer la integración de este órgano, que podría incluir a Tony Blair.

El movimiento Hamás rechazó la decisión al considerar que “no responde a las demandas palestinas y que impone un esquema internacional sobre la Franja”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu convocó a su gabinete ante los recientes incidentes en Cisjordania en una reunión que se produjo tras un ataque de colonos en el poblado de Jaba, ocurrido después del retiro de un asentamiento considerado ilegal por las autoridades israelíes.