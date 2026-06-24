Puerto Peñasco será sede central del béisbol nacional con diferentes eventos

Puerto Peñasco será el escenario de una serie de campeonatos nacionales de béisbol amateur. El anuncio fue dado a conocer por el presidente municipal, Alejandro Verdugo Angulo, quien también informó que la ciudad recibirá equipos de distintas entidades del país.

La organización quedó establecida tras un acuerdo entre el Gobierno Municipal de Puerto Peñasco y la Asociación Estatal de Béisbol de Sonora (AEBES). El itinerario incluye: un torneo nacional de categoría veteranos y una competencia internacional para jugadores de 65 años, así como un congreso deportivo especializado.

Las autoridades locales proyectan que este evento generará beneficios económicos significativos para el destino turístico. Se espera la llegada de cientos de participantes y acompañantes, con el objetivo de consolidar a Puerto Peñasco como sede habitual de competencias deportivas de alto nivel.