Inicia la temporada alta en Los Cabos

A partir del 15 de noviembre comienza oficialmente la temporada alta en Los Cabos, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador del Aeropuerto Internacional que espera durante esta etapa, un aumento considerable en el flujo de pasajeros, impulsado por el arribo de turistas que visitan el destino durante las festividades de fin de año.

De enero a octubre de 2025, el aeropuerto ha recibido aproximadamente 3.1 millones de pasajeros nacionales y extranjeros.

Las proyecciones indican que hacia el cierre del año las operaciones aéreas podrían aumentar hasta un 200 por ciento.

El director del aeropuerto, Francisco Villaseñor, señaló que los días con mayor movimiento son los sábados, cuando las operaciones pueden pasar de 70 a más de 120 vuelos diarios, especialmente en fechas como Acción de Gracias y Navidad.

Por su parte, la Asociación de Hoteles de Los Cabos informó que el destino se prepara para cerrar 2025 con un repunte sostenido en la ocupación.

Su presidenta ejecutiva, Lilzi Orcí Fregoso, indicó que se espera alcanzar un promedio de 75% durante noviembre y diciembre, e incluso superar el 90% en las celebraciones de fin de año y explicó que septiembre representó el mes con menor actividad, pero los indicadores de octubre y noviembre muestran una recuperación constante.

El incremento en la llegada de turistas representa un impulso económico relevante para el sector hotelero, los comercios y los servicios turísticos del municipio. Las proyecciones del aeropuerto estiman recibir alrededor de 7.5 millones de pasajeros en 2025, lo que consolida a Los Cabos “como uno de los destinos más importantes del país y anticipa una temporada alta con resultados positivos para la economía local”.