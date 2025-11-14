Nuevo jefe para el Estadio Banorte: con más recorrido en gestión

Felix Aguirre que ha estado por años a sol y sombra con el Estadio Azteca, hoy renombrado Banorte, baja de la alta dirección para abarcar más su rol como Host City Manager de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y al mismo tiempo, asume el cargo de Director General Adjunto del inmueble. Su función será más operativa y de supervisión en un momento de remodelación, que se espera finalice en marzo.

Sin embargo, esto es parte de un cambio más grande. A partir del 16 de noviembre y a 7 meses del juego de inauguración del Mundial en la CDMX, el estadio tendrá un nuevo jefe, que es especialista en generar eventos masivos de toda índole: Alexandre Costa.

Los cambios en la estructura directiva son dictados por Grupo Ollamani, que son propietarios del inmueble y debutó en el mercado bursátil el año pasado (AGUILASCPO.MX) como una escisión de los negocios de fútbol, juegos de apuestas y editorial de la compañía de telecomunicaciones Grupo Televisa, del magnate Emilio Azcárraga. Bajo su gestión se encuentra el club América y su estadio.

En la carta de presentación de Alexandre, Ollamani lanza un mensaje directo de lo que necesitaba la administración del recinto: más de 28 años de experiencia en la administración y gestión de recintos deportivos. El nuevo Director será responsable del crecimiento de los ingresos y la realización de mejoras continuas.

“Alexandre Costa, con una probada carrera en generación de ingresos en eventos deportivos y de entretenimiento, modernización de recintos y mejora de experiencia de aficionados, además de haber tenido la responsabilidad de la operación de estadios como el Maracaná (Brasil), el Estadio do Dragao (Portugal), el Allianz Parque (São Paulo), el Movistar Arena (Buenos Aires) y el Antel Arena (Montevideo)”, dicta el comunicado del Grupo.

Con Felix Aguirre se cierra una etapa. Inició la remodelación del inmueble, que es el primero en México en tener la certificación internacional LEED Platinum, la más alta calificación para edificios y estadios sostenibles otorgado por el U.S. Green Building Council.

El año pasado, Ollamani informó que su subsidiaria que administra el estadio contrató un crédito por 2,100 millones de pesos (106 millones de dólares) con Grupo Financiero Banorte para hacer las obras de remodelación. La vigencia del financiamiento es de 12 años. Las obras han ocupado unas 1,463,000 horas-hombre de trabajo, 15, 336 horas de operación de maquinaria pesada, 22,300 metros cúbicos de concreto colado y la creación de cerca de 2000 empleos directos.