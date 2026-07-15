Los Cabos será sede de la gran final de Miss Universo México 2026

Los Cabos fue confirmado como sede de la gran final de Miss Universo México 2026, uno de los certámenes de belleza más importantes del país, de acuerdo con un video promocional difundido por la organización oficial del concurso.

En las imágenes se muestran algunos de los principales atractivos turísticos del destino, como el emblemático Arco de Cabo San Lucas, playas, paisajes naturales y experiencias de aventura, con la participación de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, quien realiza diversas actividades representativas del destino.

La gran final se llevará a cabo el 29 de agosto en Cabo San Lucas, donde las 32 representantes de las entidades federativas competirán por la corona nacional y el derecho de representar a México en Miss Universo 2026, cuya edición internacional se celebrará en Puerto Rico.

La designación de Los Cabos fortalece la proyección internacional del destino, considerado uno de los principales polos turísticos de lujo de México, reconocido por sus playas, gastronomía, oferta hotelera y escenarios naturales.

Con este evento, el municipio espera atraer visitantes, medios de comunicación y promoción turística a nivel nacional e internacional, consolidándose también como sede de eventos de talla mundial.