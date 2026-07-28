Disfruta el Chicharito Hernández de unos días de descanso en Los Cabos

Los Cabos continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos favoritos de las grandes figuras del deporte internacional. En esta ocasión, el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández fue captado disfrutando de unos días de descanso en la emblemática Playa Acapulquito, en San José del Cabo.

La presencia del histórico atacante se dio a conocer luego de que el usuario de redes sociales Rodrigo Franco compartiera una fotografía junto al futbolista, tomada a la orilla del mar en esta playa, reconocida por sus excelentes condiciones para la práctica del surf.

“Un día cualquiera surfeando con el ‘Chicharito’… dice que él sí le hubiera metido gol a Inglaterra”, escribió en tono de broma para acompañar la imagen, la cual rápidamente comenzó a circular entre aficionados al fútbol.

En la fotografía, Hernández aparece relajado y sonriente, disfrutando del paisaje sudcaliforniano y conviviendo de manera cordial con quienes lo reconocieron durante su estancia.

La visita de “Chicharito” confirma, una vez más, el posicionamiento de Los Cabos como un destino de clase mundial que atrae a deportistas, artistas y celebridades internacionales gracias a su oferta hotelera de lujo, playas, gastronomía, privacidad y actividades al aire libre.

Una leyenda del fútbol mexicano

Javier Hernández Balcázar, conocido mundialmente como “Chicharito”, es considerado uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la historia. Es el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, con 52 anotaciones, además de haber disputado cuatro Copas del Mundo.

A lo largo de su exitosa carrera militó en clubes de primer nivel como Chivas de Guadalajara, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla FC y LA Galaxy, antes de regresar al Guadalajara. Su trayectoria lo convirtió en uno de los jugadores mexicanos con mayor proyección internacional.

Los Cabos, el destino preferido de las figuras del balompié

La presencia de “Chicharito” se suma a la reciente visita del delantero mexicano Julián Quiñones, una de las figuras de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026, quien también eligió Los Cabos para disfrutar de unos días de descanso junto a su familia y compartió imágenes con el icónico Arco de Cabo San Lucas como escenario.

En los últimos años, Los Cabos se ha convertido en un punto de encuentro para estrellas del fútbol mundial, quienes encuentran en este destino la combinación ideal entre exclusividad, naturaleza, deportes acuáticos y hospitalidad, fortaleciendo su prestigio como uno de los principales destinos turísticos de lujo de México y del mundo.