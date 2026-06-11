Sonora vuelve a perder empleos: servicios, comercio y construcción reportan baja de patrones

El empleo formal en Sonora volvió a retroceder durante mayo, al cerrar con 651 mil 423 puestos de trabajo, una baja de 0.71% respecto al mismo mes de 2025, cuando se reportaron 656 mil 096 plazas.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la diferencia anual fue de 4 mil 673 empleos menos, luego de que en marzo y abril de 2026 se había observado una recuperación frente a los mismos meses del año anterior.

EMPLEO FORMAL EN SONORA DURANTE MAYO

En el quinto mes del año, Sonora registró 651 mil 423 puestos de trabajo, contra los 656 mil 096 reportados en mayo de 2025.

El retroceso representa una caída anual de 0.71%, con 4 mil 673 empleos menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En marzo y abril de 2026, el empleo presentó una recuperación de 674 y 559 plazas, respectivamente, comparado con marzo y abril de 2025.

Sin embargo, en mayo volvió la tendencia de retroceso que mostró en enero y febrero.

SONORA PIERDE REGISTRO DE PATRONES EN ABRIL

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril de 2026 se registraron 35 mil 096 patrones en Sonora.

En abril del año pasado fueron 36 mil 809, lo que significa mil 713 registros menos.

La reducción equivale a una caída de 4.65% en el número de patrones registrados ante el IMSS.

SERVICIOS, COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN REPORTAN BAJAS

Los sectores que perdieron más registros de patrones en abril fueron servicios para empresas, personas y el hogar; comercio, y la industria de la construcción.

El sector de servicios para empresas, personas y el hogar pasó de 9 mil 982 a 9 mil 441 patrones, es decir, 491 menos.

Le siguió el comercio, con 463 registros menos, y la industria de la construcción, con una baja de 244 patrones.

MAYO ROMPE RECUPERACIÓN DE MESES PREVIOS

El comportamiento del empleo formal en Sonora durante mayo marca un nuevo retroceso anual, después de dos meses con recuperación frente a 2025.

Las cifras muestran una baja tanto en puestos de trabajo durante mayo como en patrones registrados durante abril, con mayor impacto en los sectores de servicios, comercio y construcción.

El dato coloca nuevamente al empleo formal en una tendencia negativa, luego de los avances observados en marzo y abril.