Se reunió Sheinbaum con Trump y Mark Carney

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su visita a Washington D.C, reunión que se llevó a cabo en el Kennedy Center, donde se realizó el sorteo de la FIFA para el Mundial 2026.

Este encuentro representó la primera cumbre trilateral desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y se llevó a cabo después de diversas comunicaciones entre los mandatarios por temas comerciales.

Durante la reunión, los tres jefes de Estado conversaron sobre la organización del Mundial 2026 y su impacto para México, Estados Unidos y Canadá. También abordaron la importancia de mantener la coordinación entre sus equipos en materia comercial, según informó la presidenta a través de una publicación en redes sociales.

Sheinbaum señaló que el encuentro transcurrió “en un ambiente cordial y permitió avanzar en la relación entre los tres países”.

Posteriormente, la mandataria mexicana informó que acordó con Donald Trump programar una nueva reunión en Washington y añadió que no se trataron temas relacionados con la revisión del T-MEC ni se realizaron solicitudes específicas por parte del gobierno estadounidense.

De acuerdo con Sheinbaum, la reunión se concentró en mantener el diálogo abierto y en la colaboración entre los países miembros del acuerdo comercial.