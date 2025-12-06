Puerto Peñasco, Guaymas y semiconductores: los ejes del avance del Plan Sonora impulsado por Durazo

Los resultados del Plan Sonora de Energías Sostenibles ya se reflejan en el estado, con proyectos que impulsan el desarrollo y mejoran la calidad de vida de las familias sonorenses.

Entre ellos destacan la Planta Solar de Puerto Peñasco, actualmente en operación; la modernización del Puerto de Guaymas y su corredor seguro; el Centro de Diseño de Semiconductores; y los programas de talento y movilidad para estudiantes en Taiwán, iniciativas promovidas por el gobernador Alfonso Durazo con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario estatal enfatizó que Sonora avanza en energías limpias, crecimiento industrial y conectividad, con proyectos de inversión privada, electromovilidad y semiconductores, además de la modernización de la infraestructura hídrica.

Esto ha posicionado al estado como un referente nacional en transición energética y crecimiento económico.

“El Plan Sonora dejó de ser una promesa para convertirse en una plataforma real de crecimiento económico, innovación tecnológica y bienestar social”.

“Ya podemos ver los avances más recientes de este proyecto estratégico, destacando logros tangibles en energía, logística, tecnología y formación de talento”, sostuvo.

En materia energética, Durazo subrayó la puesta en marcha del Parque Solar de Puerto Peñasco, uno de los más grandes de América Latina, que genera 420 megawatts para abastecer a miles de hogares y contribuir a reducir costos de electricidad.

Este avance consolida a Sonora como líder en producción de energía limpia y de bajo costo.

La modernización del Puerto de Guaymas fortalece la economía regional, al convertir esta zona en la Puerta Logística del Noroeste.

Entre los proyectos relacionados se encuentran el libramiento ferroviario de Nogales, el tren de pasajeros Estación Don–Nogales, la construcción y rehabilitación de carreteras, un polo de desarrollo económico del Bienestar, la remodelación de aeropuertos y un corredor comercial seguro.

Con el desarrollo del Centro de Diseño de Semiconductores y la integración de Sonora al corredor tecnológico Sonora–Estados Unidos–Taiwán, orientado a atraer empresas globales de chips y manufactura avanzada, el estado se incorpora al mapa mundial de esta industria estratégica.

Durazo Montaño destacó también el impulso al talento local mediante nuevas ingenierías, programas de becas y la expansión de una red de electrolineras que facilite la movilidad sustentable.