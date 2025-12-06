Queda Venezuela aislada

Venezuela quedó sin operaciones de la mayoría de las aerolíneas internacionales luego de que Copa Airlines y Wingo extendieran hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos desde y hacia ese país, decisión que se suma a la cancelación temporal aplicada por otras compañías tras la alerta emitida por laAdministración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre un incremento de actividad militar en el Caribe.

La FAA publicó el 21 de noviembre un aviso dirigido a aeronaves que transitan por el espacio aéreo venezolano, en el que pidió incrementar medidas de precaución por la situación de seguridad en la región.

Posteriormente, compañías de Europa y América Latina suspendieron sus operaciones. El gobierno venezolano revocó concesiones a seis de estas aerolíneas, alegando que sus decisiones respondían a presiones externas.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe inició en agosto como parte de operaciones antinarcóticos, desde entonces, el Comando Sur ha reportado ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con más de 80 personas fallecidas.

El incidente más reciente ocurrió este jueves, cuando una lancha fue atacada en el Pacífico. Caracas sostiene que estas maniobras “buscan desestabilizar al gobierno venezolano”.

Copa Airlines, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación informaron que la suspensión de sus vuelos obedece a reportes de interferencias e intermitencias en los sistemas de navegación. El Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela señaló que las decisiones se coordinan con las compañías.

El canciller venezolano afirmó que el país mantiene control sobre su espacio aéreo, mientras continúan las restricciones que han reducido la conectividad internacional.