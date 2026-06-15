Sonora multiplica inversión en agua ante crisis por sequía

Frente a los efectos de la sequía que afecta a Sonora desde 2023, el gobierno estatal ha impulsado una inversión histórica de mil 308.8 millones de pesos en infraestructura hídrica, respaldada por el Gobierno de México, con el objetivo de fortalecer el suministro de agua en municipios y comunidades de la entidad.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que los recursos destinados al sector hídrico superan ampliamente los 628.4 millones de pesos ejercidos durante el sexenio anterior, como parte de una estrategia enfocada en garantizar el acceso al agua para la población y respaldar las actividades productivas en las distintas regiones del estado.

De acuerdo con el mandatario, a partir de 2022 la administración estatal incrementó cinco veces las inversiones en infraestructura hídrica en comparación con el periodo 2015-2021, consolidando una política orientada al fortalecimiento de los municipios y la atención de una de las principales problemáticas derivadas del cambio climático.

La inversión acumulada entre 2022 y 2025 en infraestructura hídrica básica asciende a 863.4 millones de pesos, equivalente a un promedio anual de 215.85 millones de pesos.

Durazo Montaño señaló que la seguridad hídrica de largo plazo constituye el eje central del Plan Hídrico para Sonora, estrategia diseñada para enfrentar la disminución sostenida en la captación de agua y los retos que impone el cambio climático.

Entre los proyectos considerados prioritarios sobresale el nuevo sistema de abastecimiento para Hermosillo promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla una inversión estimada de mil 525 millones de pesos para adecuar la presa El Molinito y construir infraestructura complementaria que permitirá incorporar 500 litros por segundo adicionales a la red de distribución de la capital sonorense.

El gobernador también resaltó la construcción del Acueducto Yaqui, obra financiada con más de dos mil millones de pesos de recursos federales y que actualmente suministra 200 litros de agua por segundo en beneficio de alrededor de 34 mil integrantes de la etnia Yaqui distribuidos en 53 comunidades.

A estas acciones se suma el Acueducto Álamos, proyecto que requirió una inversión de 97 millones de pesos y que entró en operación en junio de 2024, en uno de los periodos más severos de sequía registrados en la entidad.

Asimismo, destacó la puesta en marcha de la toma flotante en Hermosillo, infraestructura que ha contribuido a mantener el suministro de agua para aproximadamente 250 mil habitantes de la capital sonorense.

Las autoridades estatales sostienen que estas obras forman parte de una estrategia integral para fortalecer la disponibilidad de agua en Sonora y reducir la vulnerabilidad de municipios y comunidades ante escenarios de sequía prolongada.